Все о поверке счетчиков воды

Поверка индивидуальных приборов учета (ИПУ), или счетчиков — обязательная процедура. Это закреплено в статье 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года, а также в постановлении Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года.
Если не провести поверку вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета*. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором необходимо было провести поверку, начисления будут проводиться так:
Вы снова сможете оплачивать воду по показаниям счетчиков после проведения поверки.
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года (см. пункт 59, 60).
Интервал между поверками, или межповерочный интервал, устанавливается при утверждении типа средства измерения и указывается в технической документации — паспорте счетчика.
Сроки поверки также можно узнать:
Важно: поверку счетчиков воды нужно провести до наступления даты, указанной в качестве срока поверки.
По собственной инициативе вы можете проводить периодическую поверку счетчиков воды чаще установленного межповерочного интервала. А если нарушены контрольные пломбы или знаки поверки — внеочередная поверка счетчика обязательна.
Поверку счетчиков должна проводить специализированная организация, имеющая аккредитацию. Вы можете выбрать ее самостоятельно или обратиться за рекомендацией в управляющую компанию.
Выбирая организацию для поверки самостоятельно, учитывайте:
При каких условиях будет проведена поверка ИПУ, зависит от оснащенности фирмы, с которой потребитель заключит договор на поверку: есть у нее переносные приборы для проведения поверки или нет. Поверка может проводиться:
Если во время поверки обнаружится, что старый счетчик вышел из строя, его отремонтируют или заменят на новый.
Работы по замене, обслуживанию и поверке приборов учета выполняются на основании договора, который вы как потребитель (собственник или наниматель помещения) заключаете с организацией.
Поверка счетчиков не относится к услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или коммунальным услугам, поэтому оплачивается потребителем. Стоимость поверки не подлежит государственному регулированию и определяется по соглашению сторон в договоре, никаких специально установленных тарифов не существует.
По результатам поверки организация, проводившая ее, должна:
Оригинал акта поверки нужно передать в управляющую организацию, которая, в свою очередь, передает реестр поверенных приборов учета в центр госуслуг «Мои документы».
Это нужно для того, чтобы сведения о дате очередной поверки и показаниях вашего прибора были учтены при расчете платы за ЖКУ, а также для восстановления расчета по показаниям счетчиков, если он был приостановлен.
Некоторые частные компании могут звонить и предлагать свои услуги по поверке счетчиков. Такая информация является рекламой коммерческих услуг и не накладывает на вас никаких обязательств.
Если вам звонят и сообщают о необходимости срочной поверки счетчиков воды:
Кроме того, в случае незаконных и противоправных действий вы можете жаловаться в полицию и прокуратуру.