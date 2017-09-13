Все о поверке счетчиков воды

Как и когда нужно проводить поверку счетчиков воды в Москве. Как узнать сроки проведения поверки счетчиков воды. Список необходимых документов для процедуры

1. Обязательна ли поверка счетчиков воды и зачем она нужна?

Поверка индивидуальных приборов учета (ИПУ), или счетчиков — обязательная процедура. Это закреплено в статье 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года, а также в постановлении Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года.


Если не провести поверку вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета*. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором необходимо было провести поверку, начисления будут проводиться так:


  • первые 3 месяца — по среднерасчетным показаниям ваших счетчиков за последние полгода;
  • с 4-го месяца — по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5.


Вы снова сможете оплачивать воду по показаниям счетчиков после проведения поверки.

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Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года (см. пункт 59, 60).

2. Когда ее нужно проводить?

Интервал между поверками, или межповерочный интервал, устанавливается при утверждении типа средства измерения и указывается в технической документации — паспорте счетчика. 


Сроки поверки также можно узнать:

  • в вашем едином платежном документе (ЕПД) или другой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ);
  • при подаче показаний счетчиков на mos.ru: на шаге 2 в таблице «Показания приборов учета» слева от номера счетчика есть знак «i», нажмите на него левой кнопкой мыши;
  • позвонив на горячую линию поверки счетчиков воды: +7 (495) 539-59-00.


Важно: поверку счетчиков воды нужно провести до наступления даты, указанной в качестве срока поверки.


По собственной инициативе вы можете проводить периодическую поверку счетчиков воды чаще установленного межповерочного интервала. А если нарушены контрольные пломбы или знаки поверки — внеочередная поверка счетчика обязательна.

3. Кто должен проводить поверку счетчиков?

Поверку счетчиков должна проводить специализированная организация, имеющая аккредитацию. Вы можете выбрать ее самостоятельно или обратиться за рекомендацией в управляющую компанию.


Выбирая организацию для поверки самостоятельно, учитывайте:


  • как долго компания работает на рынке;
  • какие отзывы оставляют те, кто пользовался услугами компании;
  • стоимость услуг.

4. Как проходит поверка счетчиков воды?

При каких условиях будет проведена поверка ИПУ, зависит от оснащенности фирмы, с которой потребитель заключит договор на поверку: есть у нее переносные приборы для проведения поверки или нет. Поверка может проводиться:


  • без снятия прибора — если у компании, с которой вы заключили договор, есть переносные приборы для проведения поверки;
  • со снятием прибора — если у компании, с которой вы заключили договор, нет переносных приборов для проведения поверки.


Если во время поверки обнаружится, что старый счетчик вышел из строя, его отремонтируют или заменят на новый.

5. Сколько стоит поверка?

Работы по замене, обслуживанию и поверке приборов учета выполняются на основании договора, который вы как потребитель (собственник или наниматель помещения) заключаете с организацией.


Поверка счетчиков не относится к услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или коммунальным услугам, поэтому оплачивается потребителем. Стоимость поверки не подлежит государственному регулированию и определяется по соглашению сторон в договоре, никаких специально установленных тарифов не существует.

6. Что будет после поверки?

По результатам поверки организация, проводившая ее, должна:


  • оформить акт поверки в трех экземплярах, один из которых останется у исполнителя, два — у вас;
  • оформить свидетельство о поверке и (или) нанести знак поверки в паспорт прибора.


Оригинал акта поверки нужно передать в управляющую организацию, которая, в свою очередь, передает реестр поверенных приборов учета в центр госуслуг «Мои документы».


Это нужно для того, чтобы сведения о дате очередной поверки и показаниях вашего прибора были учтены при расчете платы за ЖКУ, а также для восстановления расчета по показаниям счетчиков, если он был приостановлен.

7. Срок поверки наступит нескоро, но мне звонят и убеждают ее провести. Что делать?

Некоторые частные компании могут звонить и предлагать свои услуги по поверке счетчиков. Такая информация является рекламой коммерческих услуг и не накладывает на вас никаких обязательств.


Если вам звонят и сообщают о необходимости срочной поверки счетчиков воды:


  • поинтересуйтесь, кто именно звонит: название компании, ее адрес и контактный телефон для обратного звонка;
  • по окончании разговора проверьте, какой срок поверки установлен для ваших счетчиков;
  • если срок поверки ваших счетчиков наступает нескоро, и предложение компании вы расцениваете как агрессивную рекламу, пожаловаться на действия такой компании можно в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.


Кроме того, в случае незаконных и противоправных действий вы можете жаловаться в полицию и прокуратуру.

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