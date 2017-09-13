Все о поверке счетчиков воды

Поверка индивидуальных приборов учета (ИПУ), или счетчиков — обязательная процедура. Это закреплено в статье 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года, а также в постановлении Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года.





Если не провести поверку вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета*. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором необходимо было провести поверку, начисления будут проводиться так:





первые 3 месяца — по среднерасчетным показаниям ваших счетчиков за последние полгода;

с 4-го месяца — по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5.





Вы снова сможете оплачивать воду по показаниям счетчиков после проведения поверки.