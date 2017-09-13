Как оплатить ЖКУ

Как оплатить коммунальные услуги в Москве. Где лучше оплачивать ЕПД, квитанции за газ, электричество и услуги МГТС. Как рассчитывается плата за ЖКУ и где проверять пени за неоплаченные счета
Получить и оплатить ЕПД

1.Что входит в ЖКУ?

В ваши ежемесячные счета за жилищно-коммунальные услуги, или ЖКУ, могут входить:

  • единый платежный документ (ЕПД), включающий в себя счет за большинство жилищно-коммунальных услуг. Подробнее о том, как пользоваться ЕПД, вы можете прочитать в нашей инструкции;
  • квитанция за электроэнергию;
  • квитанция за газ, если вы оплачиваете его по счетчику;
  • квитанция за домашний телефон. В нее же может быть включена плата за телевидение или интернет, если эти услуги предоставляет вам Московская государственная городская сеть (МГТС).
  • вы можете также получать отдельную квитанцию за коммунальные услуги от своей управляющей компании, если плата за ЖКУ для вашего дома рассчитывается через нее, а не через центры «Мои документы».


С помощью онлайн-калькулятора вы можете рассчитать примерный размер платы за коммунальные услуги по действующим тарифам.

Как начисляется плата за ЖКУ

2.Как оплачивать ЕПД?

Единый платежный документ (ЕПД) — квитанция, которую получают собственники жилых и нежилых помещений, а также наниматели жилых помещений по договору социального найма. Он включает в себя счет за большинство (но не за все) жилищно-коммунальных и прочих услуг. 


Присылают ЕПД до 15-го числа каждого месяца, а оплатить его нужно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Для этого вам понадобится сама квитанция или 10-значный номер плательщика (смотрите образец). 


Оплатить ЕПД можно:

  • онлайн на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru:
  • для собственников и нанимателей жилых помещений;
  • для собственников нежилых помещений. При помощи сервиса также можно получить подробную детализацию как за коммунальные услуги, так и за капремонт. Онлайн-оплата недоступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • онлайн через приложение «Госуслуги Москвы». В разделе «Услуги» нужно выбрать «Начисления за ЖКУ» и ввести данные о квартире: адрес, номер квартиры, код плательщика.
  • отсканировав QR-код. С февраля 2019 года на единый платежный документ наносится QR-код — двухмерный штрихкод, с помощью которого можно оплачивать ЕПД в мобильных приложениях банков и терминалах с функцией сканирования QR-кода, не вводя данные вручную;
  • лично в отделениях банков, «Почты России», а также с помощью банкоматов и платежных терминалов.
Узнать больше о ЕПД

3.Как оплачивать ЖКУ, если я получаю не ЕПД?

Единый платежный документ (ЕПД) получают жители тех домов, для которых жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) рассчитывают через центры «Мои документы».


В остальных случаях за прием оплаты ЖКУ отвечает ваша управляющая компания, контакты которой вы можете найти на портале «Дома Москвы».

4.Как оплатить счет за электроэнергию?

Бумажную квитанцию на оплату электроэнергии вам должны прислать до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Не позднее этой же даты счет нужно оплатить, однако сделать это можно, и не дожидаясь бумажной квитанции:

  • на mos.ru с помощью 10-значного номера лицевого счета (указан в вашей квитанции);
  • с помощью мобильного телефона и банковской карты. Привяжите карту на сайте Мосэнергосбыта. Отправьте на номер 9395 сообщение: PAY(пробел)MES(пробел)XXXXXXXXXX(пробел)ММГГ(пробел)сумма платежа в рублях. Сразу после отправки СМС-сообщения вы получите уведомление от отправителя «VBRR» с номером лицевого счета, маскированным номером банковской карты и суммой платежа. Это сообщение нужно без внесения изменений переслать на номер 9395. После списания средств со счета банковской карты вы получите уведомление c подтверждением оплаты;
  • в личном кабинете на сайте Мосэнергосбыта;
  • по квитанции в банке. Сформировать квитанцию вы можете в личном кабинете на сайте Мосэнергосбыта (вкладка «Состояние счета») или распечатать пустой бланк;
  • с помощью терминалов QIWI, «Элекснет» или CyberPlat. В меню терминала выберите «ЖКУ» или «Коммунальные услуги», далее — вкладку «Мосэнергосбыт», где вы можете указать номер своего лицевого счета и сумму платежа. Оплата будет зачислена в течение пяти дней.

5.Как оплатить услуги МГТС?

Проверьте баланс домашнего телефона МГТС на mos.ru. Если баланс положительный, это означает, что у вас нет задолженности и нет необходимости оплачивать услуги. По желанию вы можете пополнить баланс на любую сумму, которая перейдет в аванс. Если баланс отрицательный, это значит, что нужно оплатить отображенную сумму, либо больше — остаток зачислится в аванс.


Пополнить баланс домашнего телефона МГТС можно также на mos.ru. Для этого на странице услуги нужно ввести номер телефона и номер квартиры. При вводе новой пары сервис предложит сохранить данные в личном кабинете, чтобы в следующий раз можно было выбрать их из предложенного списка.


О других способах оплаты домашнего телефона вы можете узнать на сайте МГТС.


Счет за домашний телефон от МГТС нужно оплатить до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.

6.Как оплатить газ по счетчику?

Не забудьте оплатить газ до 10-го числа месяца, следующего за расчетным:

  • онлайн на сайте «Газпром межрегионгаз Москва» со счета банковской карты, в личном кабинете или мобильном приложении «Мой ГАЗ» (доступно для iOS и Android);
  • по квитанции через отделения или терминалы банков.

7.Как начисляются пени за неоплаченные счета?

За первый месяц пени за неуплату ЖКУ не начисляются.


Пени за неуплату вносов на капитальный ремонт начисляются за каждый день просрочки, начиная с 31 дня, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности.


Размер ключевой ставки вы можете посмотреть на сайте ЦБ РФ.

Обратите внимание, до 1 января 2023 года начисление и уплата ведется исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей на 27 февраля 2022 года — 9,5 % годовых или ключевой ставки на день фактической оплаты (касается правоотношений, возникших с 1 августа 2022 года).

8.Как проверить долги за ЖКУ?

Если вы получаете единый платежный документ (ЕПД):

  • запросите ЕПД за интересующий вас месяц на портале mos.ru;
  • оформите справку о наличии/отсутствии задолженности/переплаты (если долги все-таки есть, то их укажут в этой справке) на портале mos.ru или обратитесь для ее оформления в один из центров «Мои документы».


Если вместо ЕПД вы получаете другую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ):

  • за прием оплаты ЖКУ отвечает ваша управляющая компания. Ее контакты вы можете найти на портале «Дома Москвы».
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Получить и оплатить ЕПД