Как оплатить ЖКУ

В ваши ежемесячные счета за жилищно-коммунальные услуги, или ЖКУ, могут входить:
С помощью онлайн-калькулятора вы можете рассчитать примерный размер платы за коммунальные услуги по действующим тарифам.
Единый платежный документ (ЕПД) — квитанция, которую получают собственники жилых и нежилых помещений, а также наниматели жилых помещений по договору социального найма. Он включает в себя счет за большинство (но не за все) жилищно-коммунальных и прочих услуг.
Присылают ЕПД до 15-го числа каждого месяца, а оплатить его нужно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Для этого вам понадобится сама квитанция или 10-значный номер плательщика (смотрите образец).
Оплатить ЕПД можно:
Единый платежный документ (ЕПД) получают жители тех домов, для которых жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) рассчитывают через центры «Мои документы».
В остальных случаях за прием оплаты ЖКУ отвечает ваша управляющая компания, контакты которой вы можете найти на портале «Дома Москвы».
Бумажную квитанцию на оплату электроэнергии вам должны прислать до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Не позднее этой же даты счет нужно оплатить, однако сделать это можно, и не дожидаясь бумажной квитанции:
Проверьте баланс домашнего телефона МГТС на mos.ru. Если баланс положительный, это означает, что у вас нет задолженности и нет необходимости оплачивать услуги. По желанию вы можете пополнить баланс на любую сумму, которая перейдет в аванс. Если баланс отрицательный, это значит, что нужно оплатить отображенную сумму, либо больше — остаток зачислится в аванс.
Пополнить баланс домашнего телефона МГТС можно также на mos.ru. Для этого на странице услуги нужно ввести номер телефона и номер квартиры. При вводе новой пары сервис предложит сохранить данные в личном кабинете, чтобы в следующий раз можно было выбрать их из предложенного списка.
О других способах оплаты домашнего телефона вы можете узнать на сайте МГТС.
Счет за домашний телефон от МГТС нужно оплатить до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.
Не забудьте оплатить газ до 10-го числа месяца, следующего за расчетным:
За первый месяц пени за неуплату ЖКУ не начисляются.
Пени за неуплату вносов на капитальный ремонт начисляются за каждый день просрочки, начиная с 31 дня, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности.
Размер ключевой ставки вы можете посмотреть на сайте ЦБ РФ.
Обратите внимание, до 1 января 2023 года начисление и уплата ведется исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей на 27 февраля 2022 года — 9,5 % годовых или ключевой ставки на день фактической оплаты (касается правоотношений, возникших с 1 августа 2022 года).
Если вы получаете единый платежный документ (ЕПД):
Если вместо ЕПД вы получаете другую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ):