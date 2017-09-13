Как оплатить ЖКУ

Проверьте баланс домашнего телефона МГТС на mos.ru. Если баланс положительный, это означает, что у вас нет задолженности и нет необходимости оплачивать услуги. По желанию вы можете пополнить баланс на любую сумму, которая перейдет в аванс. Если баланс отрицательный, это значит, что нужно оплатить отображенную сумму, либо больше — остаток зачислится в аванс.





Пополнить баланс домашнего телефона МГТС можно также на mos.ru. Для этого на странице услуги нужно ввести номер телефона и номер квартиры. При вводе новой пары сервис предложит сохранить данные в личном кабинете, чтобы в следующий раз можно было выбрать их из предложенного списка.





О других способах оплаты домашнего телефона вы можете узнать на сайте МГТС.





Счет за домашний телефон от МГТС нужно оплатить до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.