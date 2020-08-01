Для занятий спортом, игр и пикников: 10 самых интересных мест отдыха в ТиНАО

Зеленые территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) — это уникальные природные участки, которые благоустроены с учетом последних столичных трендов.

Парки занимают 75 тысяч гектаров (50 процентов территории округа). До 2035 года здесь облагородят еще 12 тысяч гектаров. Зоны отдыха создаются на базе лесопарков и на пустырях. Также в рамках программы «Мой район» все больше парков обустраиваются в шаговой доступности от дома.

О самых интересных зонах отдыха ТиНАО — в материале mos.ru.

Парк «Филатов луг» в поселении Московский

В этом году в поселении Московский открылся парк «Филатов луг», благоустройство которого началось в апреле 2019 года и проходило в рамках программы «Мой район». Территория площадью 28,8 гектара относится к Ульяновскому лесопарку.

Запущенная территория с большим количеством сухостоя и ветровала, без освещения и удобных дорожек тем не менее пользовалась популярностью среди горожан. Работы проводили на основе проекта, разработанного с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории.

Теперь это современный и комфортный районный природный парк, в котором организовали экотропу, зоны для пикника, места для занятий спортом и прогулок с детьми.

Для спортсменов в парке построили несколько функциональных площадок — волейбольное и футбольное поля, зоны для кардио- и силовых упражнений, оборудовали беговые дорожки.

Для детей в разных уголках парка установлены игровые площадки. На одной из самых крупных находятся тарзанка и комплекс с горкой-трубой.

Парк украшают малые архитектурные формы в стиле лесного полога — перголы на экотропе, а также навигационные стелы в виде коряги и деревянные входные группы.

Липовый парк в Сосенском

Липовый парк был излюбленным местом для прогулок жителей Коммунарки не одно десятилетие — первые деревья и клумбы появились здесь еще в 1935 году. В 2017-м зону отдыха комплексно благоустроили. Со стороны улицы Александры Монаховой восстановили историческую арку совхоза «Коммунарка», вдоль проезда проложили Аллею Славы, увековечившую память выдающихся местных жителей, а со стороны улицы Липовый Парк установили арт-объект — скульптуру в виде липового листка, изготовленную из кортеновской стали.

В обновленной зоне отдыха оборудовали несколько спортивных площадок — поля для футбола и баскетбола, зону с уличными тренажерами, а также воркаут-зону. Для юных посетителей обустроили детские площадки. Ребята могут прокатиться на тарзанке, покрутиться на аттракционе-колесе, принять участие в развивающих играх в интерактивной зоне.

Зона отдыха «Дубовая роща» в Сосенском

Посреди жилой застройки — между домами 1, 3 и 5 на улице Сосенский Стан и домом 6 на улице Александры Монаховой — располагается небольшая зона отдыха, провести время в которой будет интересно жителям всех возрастов.

В «Дубовой роще» есть уголки для тихого отдыха, спортивный кластер (столы для пинг-понга, боксерские груши, уличные тренажеры, площадка для баскетбола, хоккейная коробка и воркаут-зона) и множество детских площадок. Для юных посетителей здесь оборудовали скалодром, тарзанки и сетки для лазания. Популярна песочная площадка — на ней можно играть с помощью игрушечного экскаватора, чаш, весов и других приспособлений. Кроме того, для малышей организовывают развивающие игры.

Еще одно интересное развлечение — стационарные музыкальные инструменты. На установленных здесь барабане, ксилофоне или трубах можно сыграть красивую мелодию.

Набережная реки Цыганки в Воскресенском

Знаковым объектом поселения Воскресенского стала набережная реки Цыганки, комплексно благоустроенная в 2018 году. Зона отдыха площадью более восьми гектаров спроектирована с учетом естественного ландшафта территории.

В парковой зоне обустроили амфитеатр с эстрадной площадкой, а вдоль реки —набережную, оформленную волнообразным деревянным настилом. Здесь можно отдохнуть на парковых диванах или в подвесном кресле-коконе, а также принять солнечные ванны.

Для юных посетителей сделали площадку с песчаным покрытием, горками и небольшим скалодромом. Кроме того, ребята могут покататься на тарзанке.

В лесной части парка оборудовали футбольное поле и площадку с тренажерами, поставили столы для настольного тенниса. Также в зоне отдыха можно организовать пикник.

Парк «Рассказовка» в поселении Внуковском

Парк «Рассказовка», расположенный вдоль Боровского шоссе между микрорайонами Переделкино Ближнее и Солнцево-Парк, принял первых посетителей в 2017 году.

У входов в парк установлены арки с портретами Анны Ахматовой и Бориса Пастернака. Литературные мотивы неслучайны — недалеко от зоны отдыха находится знаменитый писательский поселок Переделкино, а еще ближе — улицы, названные в честь поэтов.

В «Рассказовке» сохранили лесопарковую часть — дорожки, места для отдыха и функциональные площадки спрятаны в тени деревьев.

Кроме спортивных и классических игровых площадок, оборудованы интерактивные зоны — танцпол и площадка с электронными столбиками, установлены футбольные ворота и диджейский пульт. Для ребят открыт небольшой веревочный парк в экостиле. А пока дети развлекаются, родители могут устроить пикник или поработать за одним из парковых столов.

Зона отдыха у пруда в поселке ЛМС в Вороновском

В микрорайоне Центральный поселения Вороновского в 2019 году преобразилась территория вокруг пруда. Здесь благоустроили лесной массив, очистили водоем и укрепили береговую линию.

Теперь пруд украшают плавучие фонтаны. Любоваться ими можно с набережной, на которой установили беседки, лавочки и кресла-коконы.

В зоне отдыха есть тренажеры, скейт-парк, сцена для мероприятий. Для детей оборудовали игровую площадку. Для спокойных прогулок проложили дорожки, а через ручей перебросили изящные мостики.

Парк «Пыхтино» в поселении Внуковском

Более двух лет территорию у реки Ликовки приводили в порядок. Осенью 2019 года завершился четвертый этап благоустройства.

Сейчас парк «Пыхтино» — излюбленное место отдыха горожан. Здесь можно позаниматься спортом (для этого установлены воркаут-тренажеры), а также поиграть или отдохнуть на набережной. Кроме того, в специальных домиках и беседках с барбекю и мангалами часто устраивают пикники.

Еще одна гордость парка — детская площадка в морском стиле. На голубом покрытии установлены скамейки в форме волн, а главным акцентом игровой зоны стал комплекс в виде маяка и подводной лодки.

Парк усадьбы Кленово в Кленовском

Первые упоминания об усадьбе Кленово относятся к началу XVII века. В рамках программы «Мой район» это место решили вновь оживить и облагородить. Обновленная зона отдыха открылась в 2019 году.

После благоустройства парк стал интересным и комфортным для жителей всех возрастов. Специалисты оборудовали две детские площадки — одну в виде замка, другую — в виде фрегата. Для проведения мероприятий обустроили деревянный амфитеатр со сценой. Кроме того, установили скамейки под перголами и беседки с каруселями внутри.

Спортивный парк «Ватутинки» в Десеновском

Парк спортивной направленности открылся в Десеновском осенью 2019 года. До благоустройства это была замусоренная лесопарковая зона.

Теперь «Ватутинки» настоящий спортивный кластер. В парке есть большое футбольное поле, вокруг которого проложены беговые дорожки, зоны с тренажерами и для занятий воркаутом, хоккейная коробка и площадка для игры в городки. Кроме того, обустроены велодорожка и небольшой памп-трек.

Для детей построили игровые площадки и комплекс для лазания. Также в парк можно прийти с собаками — для их выгула отвели специальную зону.

Берег реки Десны обустроили для спокойного отдыха. Здесь расположены скамейки под перголой, смотровая площадка и несколько беседок. А амфитеатр подойдет для проведения крупных мероприятий.

Зона отдыха у Конторского пруда в Сосенском

Конторский пруд находится посреди жилой застройки. В 2018 году его превратили в современное городское пространство.

В зоне отдыха высадили дополнительные деревья и кустарники, отремонтировали пирс и провели хорошее освещение. По берегу обустроили стильную набережную с необычными фигурными лавочками и детскими площадками. На одной из террас у пруда для детей поставили большой игровой пандус из дерева.

Также на территории оборудовали площадки для воркаута и для паркура — на одном из участков поставили несколько деревянных рамп разных размеров и форм.