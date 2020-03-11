В столице запустили социальную рекламу безопасного поведения на дорогах

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запустил новую социальную кампанию «Почувствуй стиль города — соблюдай правила дорожного движения», посвященную безопасному поведению на дорогах.

Плакаты с фотографиями и краткими описаниями правил появились на 70 остановках городского транспорта, рекламных билбордах и газетных киосках. Также рекламу продублируют в официальных аккаунтах ЦОДД в социальных сетях.

«Главная цель, к которой стремится ЦОДД, — грамотная и эффективная организация дорожного движения в Москве. Наряду с тем что ежегодно для повышения безопасности и создания комфортной среды для жителей и гостей города обустраиваются островки безопасности, устанавливаются новые светофоры и строятся пешеходные переходы, меняется схема движения, мы хотим простым языком рассказать людям о важности соблюдения элементарных правил поведения на дороге», — сказал руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык.

Социальная реклама адресована как автомобилистам, так и пешеходам. Для водителей актуальны плакаты с надписями «Насладись дорогой. Отложи телефон за рулем», «Двигайся в ритме улиц. Сбавь скорость», для пешеходов — «Будь ярким. Выделяйся на пешеходном переходе», «Слушай голос улиц. На переходе сделай музыку тише» и другие.