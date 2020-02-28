Как оформить электронную трудовую книжку

С 2019 года у всех работников появилась возможность оформить электронную трудовую книжку. Каждый сам решает, переходить на новый формат или нет. О любом своем решении необходимо сообщить работодателю до 31 декабря 2020 года. При этом без согласия работника книжку не переведут в электронный формат.

Уже с 2021 года новые бумажные книжки заводить не будут. Человек, который впервые устроится на работу в 2021-м и позже, сможет оформить только электронную трудовую книжку. В чем ее преимущества и как ей пользоваться — в материале mos.ru.

Прежние данные в новом формате

Электронная трудовая книжка всегда будет доступна в личном кабинете на портале Пенсионного фонда России и на портале госуслуг. В ней сохранятся практически все сведения, которые есть в бумажной версии. Это информация о работнике, даты приема и увольнения, место работы, вид мероприятия (прием, перевод, увольнение), должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение, вид работы, основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа) и причины прекращения трудового договора.

Преимущества: доступность и достоверность

Работник с электронной трудовой книжкой всегда сможет посмотреть свой стаж. Для этого не нужно обращаться в отдел кадров и запрашивать копию, также не потребуется отдавать трудовую при приеме на работу.

Кроме того, можно самому контролировать достоверность внесенных данных. Если в трудовой книжке допущена ошибка, всегда можно это отследить и сообщить об этом руководству.

Также с помощью электронной трудовой пенсию можно оформить дистанционно без подтверждающих документов. Для этого потребуются только данные лицевого счета.

Выбор за работником

Заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии необходимо подать работодателю до 31 декабря 2020 года. Однако могут быть исключения, когда работник вправе подать его в любое время. Например, если человек находился на больничном или в отпуске, а также если вообще не был трудоустроен.

Если оформить электронную книжку, то работнику выдадут ее бумажную версию с записью о сделанном выборе. Она не потеряет своей силы и будет использоваться наравне с электронной. Ее нужно обязательно сохранять, так как в ней содержатся сведения о работе до 2020 года. В электронной версии их не будет.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель будет вносить данные одновременно в две версии — электронную и бумажную. В будущем работник сможет подать заявление и перейти на электронный формат.