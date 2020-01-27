«Миллион деревьев»: москвичи выбрали растения для озеленения дворов

«Миллион деревьев»: москвичи выбрали растения для озеленения дворов
Фото: mos.ru. Юлия Иванко
Деревья и кустарники начнут сажать уже этой весной.

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали растения, которыми украсят столичные дворы по программе «Миллион деревьев». Первый этап голосования прошел летом 2019 года. По его итогам определили 2006 дворов — их жители голосовали наиболее активно.

Второй этап стартовал в декабре. Жители дворов-финалистов определили породы деревьев и кустарников. Всего в голосовании приняли участие 15 758 человек.

Пять самых популярных деревьев

В этом сезоне самым популярным деревом стала ель обыкновенная. За нее проголосовали 14,77 процента «активных граждан». На втором месте оказалась ива — свои голоса за нее отдали 10,03 процента горожан. Далее идут дуб и береза — 9,8 и 9,64 процента соответственно. Замыкает топ-5 клен с 9,01 процента голосов.

Остальные варианты набрали менее девяти процентов: за рябину проголосовали 8,85 процента «активных граждан», за черемуху — 8,63 процента, за липу — 8,43 процента, за яблоню — 5,95 процента, за тую — 5,78 процента, за ясень 5,63 процента, за лиственницу — 3,48 процента.

Пятерка самых популярных кустарников

Среди кустарников с большим отрывом лидирует сирень. Ее выбрали 28,18 процента «активных граждан». На второй позиции с 13,73 процента голосов находится чубушник, который иногда называют садовым жасмином. На третьем месте расположился кизильник, за который проголосовали 12,69 процента участников. Четвертая позиция у барбариса — 9,39 процента голосов. Спирея замыкает пятерку лучших — ее выбрали 9,34 процента участников голосования.

8,96 процента голосов набрал шиповник, калина — 7,03 процента, дерен — 3,72 процента, лапчатка — 3,39 процента, пузыреплодник — 1,84 процента, снежноягодник — 1,74 процента.

Выбранные деревья и кустарники начнут сажать уже этой весной. График посадок опубликуют на странице проекта «Активный гражданин». Там же разместят информацию о том, какие растения появятся в каждом дворе.

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Сферы:Городское хозяйство